Самара, , 11:20 — REGNUM Полицейские Самарской области пресекли сбыт особо крупной партии синтетических наркотиков. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, Сызранские полицейские, получив оперативную информацию, задержали подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. У жителя Самары 1999 года рождения были изъяты 13 фасованных свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество оказалось синтетическим наркотиком массой 13,621 грамм, который подозреваемый намеревался сбыть.

При обыске в съемной квартире подозреваемого стражи порядки обнаружили еще около 73 граммов наркотика, который также подлежал сбыту. В ходе «оперативного эксперимента» полицейские обнаружили два полиэтиленовых пакета, в которых находилось 656,4 грамм синтетического наркотика и 152,6 грамм наркотического средства растительного происхождения.

Вскоре стражи порядка установили предполагаемого поставщика запрещенных веществ и задержали его, когда он ехал на автомобиле на автодороге на территории Сызранского района.

В автомашине подозреваемого оперативники обнаружили коробку с двумя видами синтетических наркотиков массой 665,3 грамм и 643,1 грамма (согласно проведенной экспертизе).

По предварительным данным, все изъятые наркотики предназначались для дальнейшего сбыта.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ.

В настоящий момент стражи порядка устанавливают канал наркотиков в Самарскую область.