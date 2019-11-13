Владивосток, , 11:16 — REGNUM Житель посёлка Амгу Тернейского района Приморья получил 5 лет и 4 месяца лишения свободы за то, что хранил тигрицу в холодильнике и выращивал коноплю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД Приморского края.

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42-летний житель посёлка Амгу хранил у себя дома в морозильной камере тушу тигра. По заключению экспертов, обнаруженные сотрудниками полиции останки принадлежат самке амурского тигра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, возрастом 5−8 месяцев.

Кроме того, на территории частного дома мужчина выращивал 870 кустов маньчжурской конопли и мака снотворного. Суд признал подсудимого виновным, назначив ему по совокупности преступлений наказание в виде 5 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели обнаружили в Лазовском районе тело мужчины, пропавшего в лесу несколько дней назад — по характеру повреждений, скорее всего он стал жертвой крупного хищника.