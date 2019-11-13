Брисбен, Австралия, , 11:02 — REGNUM Вертолет, тушивший лесной пожар в штате Квинсленд в Австралии, потерпел крушение. Об этом 13 ноября сообщает телеканал SBS.

По данным журналистов канала, падение произошло в районе Радлинг Хаус в момент сброса воды на горящий лес. Пилоту удалось спастись. Сообщается, что он уже находится в медучреждении, а полученные травмы не являются опасными для жизни.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ряд регионов Австралии охватили десятки лесных пожаров. Пожарная служба штата Новый Южный Уэльс 12 ноября оценила уровень опасности для Сиднея, как «катастрофически высокий».

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