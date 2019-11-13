Гонконг, Китай, , 11:01 — REGNUM В Гонконге из-за продолжающихся акций протеста и транспортного коллапса не работает в общей сложности около 250 банковских отделений. Об этом 13 ноября сообщает Ассоциация банков Гонконга.

«В свете транспортной ситуации некоторые банковские филиалы в различных районах сегодня закрыты и приостановили оказание услуг», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным Ассоциации, из-за беспорядков не работает каждое пятое отделение 18 банков в Гонконге и в их числе такие крупные кредитные организации как HSBC, Standard Chartered Bank и Bank of China.

При этом отмечается, что торги на Гонконгской бирже осуществляются в нормальном режиме и что на данный момент её главный индекс Hang Seng сократился на 556 пунктов (2%).

Отметим, ранее газета South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленный источник в полиции сообщила, что администрация Гонконга собирается создать элитное спецподразделение для борьбы с беспорядками и для защиты важных объектов.