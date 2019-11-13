Сидней, Австралия, , 10:51 — REGNUM Власти Австралии попросили пять миллионов жителей Сиднея оставаться дома из-за опасного уровня дыма в городе, сообщает Sindonews.

Известно, что около 600 школ и кампусов были закрыты в связи с ростом угрозы здоровью детей.

Министр образования Нового Южного Уэльса Сара Митчелл заявила, что шесть государственных школ на севере были эвакуированы.

«Безопасность — прежде всего. Мы должны эвакуировать детей из этого района», — отметила министр.

Пригород Сиднея охвачен сильными лесными пожарами. Более 85 горящих точек поразило Новый Южный Уэльс. Это самый высокий уровень лесных пожаров с 2009 года. Есть опасения, что с огнем не справиться до следующей недели.

На данный момент в результате лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс и Квинсленд погибли трое человек и повреждены более 150 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Индонезии призвал граждан страны в Австралии быть бдительными в связи с сильными пожарами, обрушившимися на регион.

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