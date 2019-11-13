Сургут, Югра, , 10:28 — REGNUM В Югре бывший сотрудник полиции обвиняется в краже денег у ранее задержанного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Следствие полагает, что сотрудник полиции города Сургута во время следственных действий похитил у фигуранта уголовного дела через «Мобильный банк» 89 тыс. рублей. Деньги он перевёл своему знакомому, затем потратил на собственные нужды.

Когда махинация была раскрыта, полицейский был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и автоматически стал фигурантом уголовного дела о краже. Сам фигурант пытался скрыться от своих бывших коллег, находился в розыске 1,5 месяца. Сейчас он заключён по решению суда под стражу.