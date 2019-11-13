Якутск, , 10:30 — REGNUM Сотрудники Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте установили владельца страницы в соцсетях, где содержались изображения, запрещённые к публикации в России. Им оказался житель Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе следствия выяснилось, что данная страница принадлежит 48-летнему, ранее не судимому, безработному жителю города Якутска. Мужчина признал вину полностью.

Суд Якутска признал его виновным и назначил штраф в размере одной тысячи рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, условный срок в три года лишения свободы получил житель Камчатки за призывы к экстремистской деятельности в соцсетях.