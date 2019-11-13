Омск, 13 ноября 2019, 10:05 — REGNUM СК проводит доследственную проверку по факту безвестного отсутствия 15-летнего жителя Азовского района Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 ноября в областном следственном управлении СКР.
По данным ведомства, ранее подросток неоднократно убегал из дома. Проводятся разыскные мероприятия. Следствие выяснит условия жизни и воспитания мальчика.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября омские следователи объявили о проверке по факту безвестного отсутствия 17-летнего подростка. 4 ноября он ушёл на занятия в Омский монтажный техникум, но домой так и не вернулся.
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