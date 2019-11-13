Якутск, 13 ноября 2019, 10:03 — REGNUM Экипаж самолёта авиакомпании «Полярные авиалинии» 13 ноября вынужденно вернулся после взлёта и сел в аэропорту Магана Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Японии пассажирский самолет совершил экстренную посадку
По информации пресс-службы «Полярных авиалиний», после взлёта у самолёта Л-410 не убралась стойка шасси.
Борт, на котором находилось 9 пассажиров и два пилота, выполнял рейс по маршруту Маган — Хандыга — Оймякон — Маган.
В результате посадки никто ре пострадал, авиаперелёт перенесли на 14 ноября. Проводится расследование ЧП.
Как сообщало ИА REGNUM, в Японии экстренно сел пассажирский самолёт авиакомпании Skymark в префектуре Фукуока. После взлета в двигателе самолёта произошел сбой.