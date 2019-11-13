Москва, , 09:56 — REGNUM В Москве 12-летний мальчик передал неизвестному 2,5 млн рублей для раскрутки телеграм-канала, передаёт агентство «Москва».

В полицию обратилась 38-летняя москвичка и рассказала, что из сейфа исчезли семейные накопления. Выяснилось, что деньги были переданы их сыном новому знакомому по имени Павел, который вдохновил подростка на создание телеграм-канала и его раскрутку.

Установлено, что мальчик передавал деньги лично, а также переводил на банковскую карту. Полиция пытается установить личность мошенника.