Фукуока, Япония, , 09:56 — REGNUM Экстренную посадку совершил пассажирский самолет авиакомпании Skymark 13 ноября в японской префектуре Фукуока. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным журналистов, лайнер отправился из Фукуоки в город Наха префектуры Окинава, но почти сразу, как он взлетел, в работе двигателя произошел сбой. Оценив ситуацию экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что из-за частых несчастных случаев двух авиакомпаний из Кении, их на одну неделю лишили лицензий.