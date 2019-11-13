Кейптаун, , 09:54 — REGNUM Два человека погибли во время ливней в восточной провинции ЮАР спустя полгода после того, как десятки жителей региона также стали жертвами удара стихии. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«Мужчина и женщина погибли, когда их дом рухнул», — сказал в телефонном интервью агентству Reuters Роберт Маккензи, сотрудник по связям со СМИ службы экстренной медицинской помощи провинции Квазулу-Натал.

В метеорологической службе ЮАР предупредили, что в провинции ожидается усиление осадков. Местные СМИ показали изображения затопленных и поврежденных дорог.

По словам журналистов, провинция Квазулу-Натал, которая находится на восточном побережье ЮАР, регулярно страдает от проливных дождей с серьезными последствиями для населения, так как большинство местных жителей живут в домах без фундамента и дренажных систем. Напомним, что в апреле 2019 года провинция пострадала от ливней, в результате которых погибли более 70 человек. Президент страны Сирил Рамафоса во время посещения пострадавших общин в апреле заявил, что усиление осадков в Квазулу-Натал частично связано с изменением климата.