Донецк, , 09:48 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины 15 раз за минувшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики в нарушение Минских соглашений. Об этом 13 ноября сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило — 15 раз», — говорится в сообщении СЦКК.

Также сообщается, что обстрелу были подвергнуты населённые пункты: Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), Петровское, Гольмовский, Спартак, Коминтерново, Донецк (терминал Донецкого аэропорта, пос. ш-ты «Трудовская»), Старомихайловка и Ленинское.

Кроме этого, указывается, что при обстрелах использовались минометы 82 мм, вооружение БТР/БМП, зенитные установки, РПГ/СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 12 ноября представитель Народной милиции ЛНР рассказал, что украинские силовики минируют территорию возле населённых пунктов на подконтрольной им территории Донбасса.