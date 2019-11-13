Самара, , 09:41 — REGNUM В Самаре задержали полицейского, которого подозревают в получении взятки. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, в октябре текущего года подозреваемый получил от представляемого взяткодателем бизнесмена первую часть взятки в размере 50 тысяч рублей. За это он должен был не принимать никаких мер по выявлению административных правонарушений в деятельности индивидуального предпринимателя. Чуть позже, в этом же месяце текущего года он получил лично от индивидуального предпринимателя (в ходе оперативного эксперимента) еще 30 тысяч рублей. Во время передачи средств подозреваемый и был задержан стражами порядка на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В настоящий момент проводится служебная проверка. Если вина полицейского будет доказана, его уволят из ОВД, а его руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Расследование уголовного дела продолжается.