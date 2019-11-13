Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Фойе конечной станции «зеленой» (третьей) ветки Петербургского метрополитена «Беговая», а также двух станций «фиолетовой» (пятой) линии — «Проспект Славы» и «Дунайская», которые были сданы в эксплуатацию в октябре, оказались подтоплены из-за грунтовых вод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 13 ноября представитель петербургской подземки.

Напомним, 3 октября текущего года три новые станции «фиолетовой» ветки метро Петербурга приняли первых посетителей, а уже на следующий день пассажиры обнаружили, что по стенам и полу наклонного хода станции «Дунайская» текла вода. Тогда сотрудники подземки сослались на «банальную халатность персонала подрядной организации», которые вылили воду после уборки станции не туда, куда следовало.

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Спустя чуть больше месяца с того момента очевидцы вновь заметили воду в метрополитене, на этот раз уже на нескольких станциях, которую сотрудники пытались остановить половыми тряпками.

«Для устранения протечек (грунтовых вод) в рамках гарантийных обязательств каждую ночь выходят подрядные организации», — пояснила собеседница агентства.

В свою очередь в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) уточнили, что на всех объектах, расположенных под землей, могут время от времени возникать водопроявления. Это обусловлено геологическими условиями Петербурга. «Как известно, верхний слой крайне неустойчив, в нем преобладают водонасыщенные грунты. Для строительства вестибюлей и пешеходных переходов станций применяются такие технологии, как стена в грунте, струйная цементация. Конструкции станции в обязательном порядке гидроизолируются специальными материалами», — пояснили ИА REGNUM в КРТИ. Кроме того, в комитете уточнили, что в местах стыков конструкций дополнительно применяется нагнетание. Технологии сегодняшнего дня достаточно прогрессивны и применяются во всем мире, однако полной гидроизоляции объекта никому еще достичь не удалось. «Для устранения водопроявлений используются составы с гидроизоляционными свойствами, которые локально нагнетаются в места, где они возникли. Гарантия по всем перечисленным станциям еще действует. Работы по нагнетанию проводятся именно ОАО «Метрострой», — подытожили в пресс-службе.

Добавим, станция «Беговая» была введена в строй в мае 2018 года к чемпионату мира по футболу.