Самара, , 09:26 — REGNUM Директора школы в Самарской области обвиняют в растрате. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 2018 года по 2019 год обвиняемая, начисляла стимулирующие выплаты в размере свыше 555 тысяч рублей нескольким сотрудникам образовательного учреждения. Отмечается, что данные выплаты не соответствовали квалификационным требованиям к указанным должностям. Этим обвиняемая совершила растрату.

По данному факту было возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества).

Сообщается, что уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.