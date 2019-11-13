Магас, , 09:24 — REGNUM В Ингушетии 12 ноября произошло два ДТП, в которых погибло два человека, еще трое ранены, пишет интернет-газета «Ингушетия». Автоаварии случились почти в одно и то же время, около 19:00. Одно из них — в в сельском поселении Яндаре Назрановского района, второе — в сельском поселении Средние Ачалуки Малгобекского района.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, ДТП в селе Яндаре произошло на улице Орджоникидзе. Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и машина опрокинулась. Пострадавшие доставлены в больницу города Назрань. Их число и состояние в спасательном ведомстве не уточнили.

В МВД по региону сообщили подробности автоаварии на дороге из Назрани в Малгобек. При столкновении двух автомобилей «ВАЗ-21 114» и «ВАЗ-2109» погиб на месте происшествия 29-летний житель села Средние-Ачалуки. Еще трое граждан, получивших травмы, доставлены в больницу. Предварительно установлено, что ДТП произошло в результате совершения опасного маневра водителем «ВАЗ-2109».