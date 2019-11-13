Магнитогорск, Челябинская область, , 09:20 — REGNUM В челябинском Магнитогорске 21-летний гражданин жестоко расправился со своей 17-летней возлюбленной. Причиной стало расставание, пишут местные СМИ.

Преступление произошло в конце мая. Гражданин пришел в ярость после того, как девушка отказалась поддерживать с ним отношения. Он нанес ей 46 ножевых ранений. Также гражданин покушался на жизнь таксиста.

Верстов.инфо сообщает, что Правобережный райсуд назначил ему 14 лет и 10 месяцев колонии. Прокурор требовал 18 лет, но судебный орган решил иначе.