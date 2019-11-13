Уфа, , 09:17 — REGNUM В Башкирии погиб водитель, который на автомобиле врезался в стоящую фуру. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло на территории Калининского района. Ранним утром 28-летний житель Иглинского района управляя автомобилем «Шевроле Лачетти» ехал в сторону Челябинска. Рядом с селом Русский Юрмаш его автомобиль врезался в прицеп автомобиля «Ивеко», который стоял в попутном направлении.

Водитель легковушки скончался на месте, его пассажир получил травмы.

По словам водителя грузовика, он остановился, чтобы обнаружить источник шума в транспортном средстве. При этом аварийная сигнализация в грузовике была включена.

Отмечается, что в настоящее время идет расследование произошедшего.