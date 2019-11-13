Петропавловск-Камчатский, , 09:07 — REGNUM Городскую больницу камчатского Вилючинска суд по иску прокуратуры обязал доплатить врачу 568 тыс. рублей. Ранее врач пожаловался в надзорное ведомство на то, что ему не доплачивают положенные суммы к зарплате и нарушают его трудовые права, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокурорской проверкой установлено, что с января по декабрь 2018 года врачу больницы Вилючинска неверно и не в полном объёме начисляли заработную плату за сверхурочную работу, за вредные условия труда, работу в выходные и праздничные дни, ночные дежурства, дежурства на дому. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании 568 тыс. рублей в пользу доктора. Суд иск удовлетворил.

Как сообщало ИА REGNUM, после публикаций в СМИ губернатор Камчатки Владимир Илюхин взялся решить проблему врача из Усть-Камчатского района, которая приехала на полуостров, польстившись на обещания властей выплатить 1 млн рублей подъёмных и предоставить жильё. В итоге жить женщине пришлось то в палате больницы, то на съёмной квартире, а за подъёмными чиновники минздрава региона отправили её в суд.