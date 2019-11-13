Уфа, , 09:03 — REGNUM Крупный пожар произошел в Уфе. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба МЧС РФ по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в частном жилом доме в Зеленой роще Уфы поступило на пульт спасателям в 08:43 часов.

По тревоге были подняты 12 огнеборцев на 4 единицах техники. Прибывшие на место спасатели зафиксировали открытое горение в деревянном доме.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание к 09:14 часам. В настоящий момент они проливают конструкции. Сотрудники МЧС РФ выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет.