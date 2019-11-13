Елизово, Камчатский край, , 08:57 — REGNUM В Камчатском Елизово задержан телефонный террорист, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в отдел полиции и заявил, что рядом со зданием заложена бомба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Задержанный хулиган признался, после того, как протрезвел, что ему просто стало скучно и он решил пошутить. Шутка может обойтись дорого — решается вопрос о возбуждение уголовного дела за ложное сообщение об акте терроризма. 48-летний мужчина также может быть оштрафован, с него будет взыскан ущерб за работу экстренных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года ФСБ задержала телефонных террористов, которые несколько месяцев «минировали» ТРЦ на Дальнем Востоке и вымогали у собственников крупные суммы денег за прекращение издевательства.