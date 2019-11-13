Ульяновск, , 08:35 — REGNUM В городе Димитровграде Ульяновской области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, которого обвинили в побеге из мест лишения свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчина был осуждён в 2017 году за грабёж и отбывал наказание в колонии-поселении Димитровграда, где был трудоустроен на производственный объект города.

«5 сентября 2019 года, воспользовавшись временным отсутствием контроля за ним со стороны администрации учреждения, он покинул территорию хозяйствующего субъекта и скрылся. Спустя неделю мужчина был задержан в Самаре», — говорят в надзорном ведомстве.

В отношении беглеца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ («Побег из мест лишения свободы»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Ульяновске завершились судебные разбирательства по делу об ограблении 17-летнего парня, который является воспитанного детского дома. В преступлении обвинили 22-летнего горожанина, который заставил пострадавшего передать ему 130 тыс. рублей с пенсионного вклада. При этом в январе 2018 года при конвоировании для помещения в изолятор злоумышленник скрылся от сотрудников полиции, выпрыгнув с третьего этажа здания правоохранительных органов. Задержан он был через двое суток. Злоумышленник получил четыре года колонии.