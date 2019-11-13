Красноярск, , 08:35 — REGNUM В Красноярске 12 ноября в возрасте 55 лет умерла арт-директор труппы «Свободный балет Валерия Терёшкина» Ольга Сергеева. Об этом 13 ноября сообщает региональный портал newslab.ru.

«Мы соболезнуем родным и близким. Ушёл из жизни человек, который обладал столькими качествами, что всё и не перечислишь. Как женщина, как руководитель, как коллега, как друг — это огромная утрата. Вы навсегда в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Вместе со своим мужем, Валерием Терёшкиным, Ольга Геннадьевна стояла у истоков красноярского коллектива, который знаком любителям современного танца по всему миру.

«На протяжении долгих лет Ольга Геннадьевна боролась с онкологическим заболеванием. Она стойко всё выдерживала. Но эта болезнь не щадит никого», — рассказали её коллеги.

13 ноября в Канске пройдёт концерт балета, посвящённый её памяти.

О дате и месте прощания с Ольгой Сергеевой будет сообщено позже.