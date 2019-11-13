Уфа, , 08:45 — REGNUM Аэропорт Уфы оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение транспортной безопасности. Об этом 12 ноября сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, весной текущего года на рейс авиакомпании Utair без билета прошла 65-летняя пассажирка, которая оказалась пациенткой Республиканского психоневрологического диспансера. Женщине удалось проникнуть на борт самолета, беспрепятственно пройдя все пункты контроля.

Безбилетного пассажира обнаружили только на борту воздушного судна, поскольку женщина в салоне постоянно пересаживалась и не смогла предъявить посадочный талон.

После инцидента женщину отправили в лечебное учреждение.

По информации издания, Госавианадзор квалифицировал действия сотрудников аэропорта, которые беспрепятственно пропустили женщину на борт самолета, как несоблюдение требований транспортной безопасности (ч. 1 ст. 11.15.2 КоАП РФ). Данная статья предусматривает наложение штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В настоящий момент, юристы аэропорта пытаются переквалифицировать допущенные нарушения на статью «нарушение требований авиационной безопасности» (ч. 1 ст. 11.3.1 КоАП), за которую предусмотрен значительно меньший штраф, который составляет от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Они подали исковое заявление в арбитражный суд Башкирии.

Первая инстанция суда и апелляционный суд в иске отказали, поскольку нарушением авиационной безопасности мог бы считаться случай проноса на борт самолета запрещающих предметов. Здесь же нарушение более серьезное.

По сообщению руководства аэропорта, сейчас готовится кассационная жалоба на решение двух инстанций.

Сообщается, что руководитель службы досмотра пассажиров уволен.