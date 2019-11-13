Биробиджан, , 08:19 — REGNUM Сотни жителей Биробиджана пришли проститься с погибшими в Еврейской автономной области артистами танцевально-спортивного клуба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Пять человек погибли в аварии на трассе «Амур» в ЕАО

Гражданская панихида по погибшим в ДТП тренером танцевально-спортивного клуба «Темп» Юлией Луференко, её дочерью и ученицей Ульяной Луференко, воспитанницей клуба Ксенией Кузьминовой и её родителями Юлией и Виктором Кузьминовыми состоялась в городском Дворце культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 5 ноября 2019 года в районе села Белгородское Смидовичского района на федеральной трассе «Амур». В соответствии с распоряжением губернатора области 12 ноября 2019 года в регионе было объявлено днём траура.