Улан-Удэ, , 08:13 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ шесть детей в возрасте от девяти до одиннадцати лет попали в больницу после посещения бассейна. Все они получили ожоги глаз лёгкой степени, по предварительной версии, из-за высокого содержания хлорки в воде.

Как сообщает телеканал «АригУс», в какой-то момент купавшиеся в бассейне дети почувствовали жжение в глазах. На «скорой» они были доставлены в травмпункт.

«Дети осмотрены, отпущены домой. Наблюдение продолжится в амбулаторных условиях», — передаёт канал заявление министерства здравоохранения республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в московском бассейне четырёхлетнему ребёнку засосало руку. В результате он получил перелом пальца. Инцидент произошёл в одной из спортивных школ района Жулебино.

Читайте также: Ребёнку засосало руку в московском бассейне