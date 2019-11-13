Благовещенск, , 08:13 — REGNUM В Ромненском районе Приамурья в личном подсобном хозяйстве выявлено бешенство коров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Россельхознадзора.

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«При проведении исследований патологического материала (головного мозга крупного рогатого скота) ГБУ АО «Амурская областная ветеринарная лаборатория» установлен диагноз бешенство. В пробах, отобранных у крупного рогатого скота, содержащегося в личном подсобном хозяйстве в Ромненском районе Амурской области, выделен антиген вируса бешенства», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее вирус бешенства диагностировался в Михайловском районе Приамурья в 2018 году, в начале 2019 года карантин по бешенству был снят.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года у шести коров в фермерском хозяйстве села Бирофельд в Еврейской АО было выявлено коровье бешенство. В районе был объявлен карантин.