Кемерово, , 08:07 — REGNUM В Кузбассе завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту убийства 17-летнего подростка из Новокузнецка в апреле 2019 года, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Напомним, 24 апреля 2019 года на одной из улиц Новокузнецка было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением головы.

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В ведомстве рассказали, что в ходе осмотра места преступления были изъяты записи с камер видеонаблюдения. По ним удалось проследили путь потерпевшего и определить, с какой стороны и в какой момент мог появиться предполагаемый убийца. Подозреваемого удалось задержать в течение суток. Им оказался 19-летний местный житель — учащийся колледжа, в котором также обучался и потерпевший.

«Установлено, что подозреваемый через интернет-магазин приобрёл два пистолета, предназначенных для стрельбы холостыми патронами, а затем переделал его под стрельбу боевыми. Патроны изготовил сам, — уточнили в СУ СКР по Кемеровской области. — Позже следователю он пояснил, что на улицу вышел с оружием, так как в этот момент испытывал необъяснимую злость, а выстрелил в потерпевшего, потому что тот оказался в шаговой доступности от него».

Подозреваемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что в момент совершения преступления он не отдавал отчёт своим действиям. Уголовное дело с утверждённым постановлением направлено в суд для решения вопроса о применении к подсудимому принудительном медицинском лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту убийства 17-летнего подростка из Новосибирска было возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные передача, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов»), ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконные изготовление, переделка и ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов»).