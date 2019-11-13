Якутск, , 08:07 — REGNUM По информации Якутского филиала Федерального исследовательского центра единая геофизическая служба РАН, 12 ноября зарегистрирован подземный толчок в Олекминском районе республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сейсмособытие ощущалось на глубине 24 км с магнитудой в эпицентре 4,5 балла. Эпицентр находился в 154 км западнее от Нерюнгринского района.

Разрушений и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве 12 ноября зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,9.