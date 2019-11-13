Туапсе, Краснодарский край, , 07:51 — REGNUM Депутат Совета Туапсинского городского поселения Краснодарского края стал фигурантом уголовного дела — он подозревается в совершении мошенничества в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 13 ноября.

По версии следствия, весной 2019 года подозреваемый предложил своему знакомому, занимающемуся предпринимательской деятельностью, помощь в избавлении его от штрафов в случае проведения проверок со стороны правоохранительных и контрольно-надзорных органов. За это предприниматель должен был передать депутату 500 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев, в августе, депутат вновь напомнил бизнесмену о договоренности и потребовал передать ему деньги.

После этого предприниматель обратился в правоохранительные органы. В период с 14 по 17 октября 2019 года он перечислил на банковскую карту родственницы подозреваемого 300 тысяч рублей. Подозреваемый распорядился ими по своему усмотрению.