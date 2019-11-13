Краснодар, , 07:34 — REGNUM Четверо подозреваемых в поджогах задержаны на Кубани: двух человек правоохранители задержали в Северском районе, ещё двоих — в Мостовском. Об этом сообщил министр природных ресурсов региона Сергей Еремин на совещании 12 ноября. По его словам, именно человеческий фактор стал причиной лесных пожаров в лесах на Кубани — установлены случаи умышленных поджогов.

«С 4 по 12 ноября зафиксированы более 30 случаев возгорания в лесных массивах. Очаги располагались в труднодоступных местах и возникали ранним утром, что позволяет сделать вывод об умышленных поджогах», — цитирует Ерёмина Интерфакс.

По его словам, в МВД было направлено заявление о расследовании, на данный момент задержаны четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 12 ноября на территории Северского района действовало четыре очага возгорания общей площадью около 57,7 га. На территории района действует режим ЧС, особый противопожарный режим введён на территории 25 муниципальных образований Краснодарского края. Проверку по фактам лесных пожаров начала прокуратура.

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