Нейпьидо, , 07:32 — REGNUM Трое полицейских и один мирный житель погибли в результате взрыва гранаты во время фестиваля в штате Карен в Мьянме, 13 ноября сообщает газета The Myanmar Times.

Также известно о десяти пострадавших. Граната была брошена в полицейский патруль неизвестным, который проезжал на мотоцикле рядом с местом мероприятия. Преступник скрылся с места происшествия. Фестиваль был организован по случаю окончания сезона дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Индонезии у здания полицейского участка в провинции Северная Суматра произошёл взрыв, в результате которого пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.