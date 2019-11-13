Барнаул, , 07:28 — REGNUM Невероятно обильный снегопад, накрывший Барнаул 12 ноября, доставил немало хлопот коммунальщикам и затруднил автомобильное движение, передает корреспондент ИА REGNUM.

Снегопад в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По данным МБУ «Автодорстрой», основные уборочные работы велись в ночь с 12 на 13 ноября (вывоз снега производился с проспектов Ленина, Комсомольского, Строителей, площадей Советов, Октября, улиц Власихинской, Аванесова, Павловского и Змеиногорского трактов), а всего силами предприятия с дорог краевой столицы вывезено более 1500 кубометров снега.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопад в Барнауле начался утром 13 ноября, а до этого в регионе почти месяц было бесснежно. Сегодня на Алтае действует штормовое предупреждение.

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