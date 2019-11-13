Омск, , 07:25 — REGNUM В Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 52-летнего охотника, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в региональном следственном управлении СКР.

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили вечером 10 ноября в лесу, примерно в 4 км от автодороги «Тюкалинск-Большие Уки». Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, во время охоты 53-летний омич выстрелил из карабина в сторону предполагаемого лося, но попал в загонявшего животное приятеля, ехавшего на квадроцикле без фар. Охотник умер на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно, что новосибирский следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тел двух охотников на озере.

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