Петропавловск-Камчатский, , 07:20 — REGNUM Три года лишения свободы условно получил житель Камчатки за призывы к экстремистской деятельности в интернете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как установили сотрудники ФСБ, житель города Елизово дважды разместил в сети комментарии с призывами к убийству представителей одной из национальностей. Психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в комментариях содержится побуждение к враждебным действиям против определенных групп лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года житель Южно-Сахалинска был осужден за экстремизм. Он выложил в сеть ролик, возбуждающий ненависть и вражду к определенным группам лиц по признакам национальности, расы, пола.