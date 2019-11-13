Барнаул, , 07:15 — REGNUM Почти месяц в Алтайском крае было бесснежно, но стоило главе российского правительства Дмитрию Медведеву прибыть в регион, так в один день снегу намело столько, что образовались целые сугробы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зима в Барнауле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В Барнауле сегодня, 13 ноября, образовались огромные дорожные пробки. По данным городской мэрии, для предотвращения образования ледяной корки и колеи дороги обработаны песчано-соляной смесью. После действия реагента дорожники прометали дороги от снега с помощью коммунальных дорожных машин, оборудованных щетками и передними отвалами.

«При необходимости будет организован вывоз снега на снегоотвалы. Всего в уборке в ближайшие сутки будет задействовано 192 машины, в дневную смену на линии работало 95 единиц спецтехники», — отмечает пресс-служба администрации Барнаула.

Также известно, что 96 дворников и 39 грузчиков вручную очищают остановки и подходы к пешеходным переходам, при необходимости посыпают скользкие участки песком.

Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. 13 ноября в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого могут составить 25−27 м/с. Также наблюдается снег, мокрый снег, местами сильный, метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Не исключено, что погода затруднит посещение Дмитрием Медведевым алтайского села Санниково.

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