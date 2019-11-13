Джакарта, , 07:10 — REGNUM У здания полицейского участка в провинции Северная Суматра в Индонезии произошел взрыв, сообщает портал Detik со ссылкой на источник в местной полиции.

По данным полиции, взрыв устроил террорист-смертник. В результате теракта пострадали несколько правоохранителей, их точное число пока не сообщается. В настоящее время ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в индонезийской провинции Центральная Ява произошел взрыв у полицейского поста. В результате произошедшего пострадал только нападавший террорист, его госпитализировали.

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