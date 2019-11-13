Кабул, , 06:51 — REGNUM Мощный взрыв произошел возле здания МВД Афганистана в столице страны Кабуле, передает телеканал TOLOnews.

Телеканал опубликовал кадры, на которых виден столб дыма, поднимающийся над кварталом.

https://twitter.com/TOLOnews/status/1194454891017723904

По данным местных СМИ, несколько взрывных устройств сработали в квартале Пули Худжа-Бакир и Панджсад Фомила на севере Кабула. Информации о пострадавших не поступало, другие подробности произошедшего не сообщались.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в афганской провинции Каписа произошел взрыв. По данным местных СМИ, сработала самодельная мина, установленная неизвестными на рынке. По официальным данным погиб один солдат Национальных сил безопасности и обороны Афганистана, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадали десять мирных жителей.

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