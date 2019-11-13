Хабаровск, , 05:35 — REGNUM В Хабаровске следователи выясняют причины ухода четырёхлетней девочки из детского сада. Возвращать малышку в детское учреждение пришлось случайным прохожим, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Хабаровске разыскивают пропавшую три дня назад девочку

О происшествии стало известно из сообщений в сети интернет. Как выяснилось, ребёнок просто вышел из детского сада и пошёл гулять. Воспитательницы пропажи девочки не заметили. Правоохранительные органы не исключают, что может быть возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников детского сада по ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске разыскивают девочку, которая гуляла во дворе с друзьями и не вернулась домой. Инцидент имел место 3 ноября, нашлась пропавшая девочка 5 ноября. Правоохранительные органы выясняют причины ухода ребёнка из дома.