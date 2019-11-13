Якутск, , 05:23 — REGNUM В Якутске во время движения автобуса пассажир ударил водителя. Инцидент произошёл в переполненной маршрутке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Видео происшествия в автобусе обнародовала центральная диспетчерская служба.

«Со слов водителя, ситуация заключалась в том, что ребёнок забыл транспортную карту. Он поторопил школьника. Пассажиры стали возмущаться. Водитель предложил ребёнку выйти, чтобы не задерживать движение. Далее молодой человек подошёл и ударил водителя по лицу», — сообщил ЯСИА директор маршрута №5 Александр Бохан.

По словам перевозчика, пострадавший водитель написал заявление в полицию, идёт разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, 10,5 лет проведёт в колонии строгого режима 18-летний житель села Донское Труновского района Ставрополья за убийство таксиста.