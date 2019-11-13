Куньмин, Китай, , 05:03 — REGNUM Жизням детей и воспитателей, пострадавших в результате распыления ядовитой химической жидкости в одном из детских садов в провинции Юньнань на юго-западе Китая, ничего не угрожает, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в городе Кайюань после обеда по местному времени 11 ноября, когда злоумышленник прокрался в детский сад и разбрызгал каустическую соду (едкий натр), сообщили местные правоохранители. Всего 54 человека пострадали, включая 51 ребенка и троих воспитателей. Двое находятся в тяжелом состоянии, но их жизнь вне опасности.

Подозреваемым оказался молодой человек двадцати трех лет по фамилии Кун. Он был задержан спустя час после происшествия. По информации полиции, он совершил свое преступление из мести обществу.

Инцидент показал, что работа систем безопасности учебных заведений работает недостаточно хорошо, сообщили в Министерстве образования КНР. Теперь власти намерены провести работу над ошибками.

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