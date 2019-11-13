Благовещенск, , 04:12 — REGNUM В Благовещенске девиантное поведение одного из учеников привело к тому, что родители отказываются вести детей в школы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Шестиклассник одной из школ Благовещенска с одобрения своего отца постоянно провоцирует драки, оскорбляет других учеников — это стало предметом разбирательства с участием полиции, пишет ПортАмур.

«На встрече родители высказали свои претензии к поведению одного из учеников, его отношению к одноклассникам и позиции, занятой отцом ребёнка, который и сам бывает крайне несдержан. По итогам собрания были определены меры по урегулированию конфликта, назначено родительское собрание с приглашением всех сторон. Сотрудником полиции на месте были составлены протоколы по изложенным фактам. По заявлениям, поступившим от родителей, проводится проверка», — рассказали в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Большой Камень ученик общеобразовательной школы при попустительстве педагогов настолько далеко зашёл в деле оскорбления других учеников, что был окунут головой в унитаз родителем избитой им девочки.