Петропавловск-Камчатский, , 04:11 — REGNUM В столице Камчатки природоохранная прокуратура оштрафовала автопредприятие ООО «Джемини-авто» за выпуск на линию коптящих автобусов. Собственником компании является депутат гордумы Петропавловска-Камчатского от «Единой России» Павел Сайдаков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проверку природоохранные прокуроры проводили совместно с краевой экологической инспекцией. С помощью специальных приборов было установлено, что автобусы компании депутата-единоросса и ещё одного автопарка — ООО «К.А.П.П.» — работали на улицах города с превышением выбросов загрязняющих веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, экологи Камчатки также не один год требуют остановить уничтожение жемчужины полуострова — уникального вулканического Халактырского пляжа. Власти обещали принять меры с 2016 года. Но активность начали проявлять только в 2019 году, после пикетов возмущенной общественности. На Халактырском пляже велась варварская добыча песка, что грозит уничтожением объекта.