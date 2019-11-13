Париж, , 02:45 — REGNUM Премьеру нового фильма «Офицер и шпион» 86-летнего режиссёра Романа Полански в одном из кинотеатров Парижа сорвали протестующие. Об этом 12 ноября сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, группе из сорока активистов, возмущённых премьерой фильма знаменитого режиссёра, удалось сорвать показ только в кинотеатре на улице Шампольон. В других же кинотеатрах французской столицы премьера состоялась.

Данный инцидент оказался спровоцирован новыми обвинениями против Полански в изнасиловании. Теперь престарелого режиссёра 8 ноября в изнасиловании, якобы совершённом на горнолыжном курорте в Швейцарии в 1975 году, обвинила актриса и фотограф Валентин Монье. Тогда ей было 18 лет.

Полански эти обвинения отвергает.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм известного кинорежиссера Романа Полански «Офицер и шпион» в сентябре получил приз на Венецианском фестивале. Режиссеру достался приз ассоциации кинокритиков FIPRESCI.

Сам Полански не присутствовал на мероприятии из-за опасения экстрадиции в Соединенные Штаты, где его обвиняют в педофилии по делу от 1977 года.

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