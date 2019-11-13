Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Российский гражданин Алексей Бурков, экстрадированный в США из Израиля, может получить до 80 лет тюрьмы за мошенничества с банковскими картами, сообщила 12 ноября пресс-служба Минюста США.

Флаг США

В ведомстве пояснили, что мужчина подозревается в совершении сразу нескольких преступлений, в частности в электронном мошенничестве, взломе компьютерных систем, продаже номеров краденых банковских карт через специализированный сайт.

«Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 80 лет тюрьмы», — прокомментировали ситуацию в Минюсте США.

Сумму ущерба, нанесённого противоправной деятельностью, американские правоохранители оценили в $20 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова задержали в декабре 2015 года в Тель-Авиве по запросу США. 12 ноября этого года, власти Израиля приняли решение о выдаче российского гражданина Соединённым Штатам. Сегодня же состоялась первичная явка Буркова в американский суд.

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