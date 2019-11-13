Сент-Джон, Канада, 13 ноября 2019, 02:05 — REGNUM Экстренная посадка рейса саудовской авиакомпании в городе Сент-Джон (Канада) не помогла спасти жизнь двухлетнему ребенку. Об этом 12 ноября сообщает телеканал CTV.
Рейс авиакомпании Saudi Arabian Airlines следовал из города Джидда в Вашингтон, когда на его борту возникла экстренная ситуация, требующая оказания срочной медицинской помощи.
После приземления в аэропорту города Сент-Джон в Канаде, прошедшего в штатном режиме, к самолёту Boeing 777−300 непосредственно на взлетно-посадочную полосу прибыли машины скорой помощи. Несмотря на помощь медиков, спасти жизнь двухлетнему пассажиру рейса не удалось.
О причинах смерти малыша не сообщается.