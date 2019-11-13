Мехико, , 00:49 — REGNUM По меньшей мере 10 человек пострадали во время столкновения протестующих сотрудников федеральной полиции с коллегами из управления общественной безопасности Мехико недалеко от столичного аэропорта Мексики, пишет 12 ноября газета El Universal.

Отмечается, что конфликт силовиков во время акции спровоцировала попытка протестующих ворваться в пассажирский терминал аэропорта, рядом с которым было выставлено оцепление. Охранявшим порядок во время мероприятия пришлось использовать против коллег слезоточивый газ.

Добавим, во время акции мексиканские полицейские перекрыли автомобильное движение у аэропорта Мехико. От властей они требовали выплаты компенсации за службу.

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