Мадона, , 00:03 — REGNUM Сотрудники латвийской полиции в одном из домов Мадоны обнаружили пьяную женщину и несовершеннолетнего ребёнка — пишет портал LA.

Позже анализ подтвердил, что в крови женщины содержалось 3,41 промилле алкоголя. Рядом находился несовершеннолетний ребёнок, о котором женщина была не в состоянии заботиться. Жизнь его находилась под угрозой. Сотрудники составили в отношение женщины административный протокол, а ребёнка передали на попечение родственникам. О случившимся поставлен в известность Сиротский суд.