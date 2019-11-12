Нефтеюганск, Югра, , 22:55 — REGNUM В Югре в ночь на 12 ноября произошёл пожар в крестьянско-фермерском хозяйстве в Нефтеюганском районе. Погибли около 200 лошадей, коров и овец. Строение, где находились животные, уничтожено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МЧС России по ХМАО.

Сообщение о пожаре на ферме поступило 11 ноября в 22:46 по местному времени (20:46 мск). На момент прибытия пожарных огнём было охвачено строение, где размещались животные. Пожарными спасены три лошади и два жеребёнка. Открытое горение ликвидировано в 00:02 по местному времени. Среди людей пострадавших нет.

Вероятная причина пожара — нарушение эксплуатации электрооборудования, сообщает служба спасания.